Avukatı açıkladı: Yasada olmayan bir hüküm Barış Pehlivan için uygulanmak isteniyor

15 Ağustos’ta beşinci kez cezaevine girmesi beklenen gazeteci Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talebini reddeden Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün yanıtında 15 Temmuz'da yürürlüğe giren infaz düzenlenmesiyle ilgili yasanın geçici 10. maddesinin uygulanma şartlarını göz ardı ettiğini söyledi.

Cezaevi müdürlüğünün kendisini kanun koyucunun yerine koyduğunu ifade eden Avukat Hüseyin Ersöz, Sözcü yazarı Saygı Özürk’e söz konusu kanun maddesini şöyle açıkladı:

“7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış. Kanun koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, cezaevi müdürlüğünün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır.”

'İtiraz edeceğiz'

Cezaevi müdürlüğünün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceklerini ve Pehlivan hakkında ‘Denetimli Serbestlik Kararı' verilmesini bir kez daha talep edeceklerini söyleyen avukat Ersöz, “Hakimliğin vereceği karar, ‘Hukuk Devleti' standartlarımızın da ölçüsü olacak” dedi.

Avukat Ersöz ayrıca, “Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne çarşamba günü itirazda bulunulacak. Bu arada yasada olmayan bir hükmün, Barış Pehlivan için uygulanacak olmasına CHP'li milletvekillerinin itirazı var. Onlar, bu konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek” ifadelerini kullandı.

Pehlivan: Yeniden denetimli serbestliğe geçişime yasal imkan var

Son gelişmeler hakkında Barış Pehlivan da şunları kaydetti:

“Ben denetimli serbestlikteydim. Ama hakkımda açılan ve halen yerel mahkemede devam eden bir hakaret davası nedeniyle denetimli serbestlik hakkım yandı. Yeni yasaya göre benim de yeniden denetimli serbestliğe geçişime yasal imkan var. Lakin E-Devlet'e göre 8 aylığına açık cezaevine girmem gerekiyor. Oysa yeni çıkan yasada benim aleyhimde hiçbir madde olmadığından yeni yasadan yararlanmak istiyorum.”