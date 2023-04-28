Avukat Köksal'ın ölümünün 3. yıldönümü: Özel hastane ve yavaş işleyen yargı süreci protesto edildi

28 Nisan 2020 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Avukat Umut Çağatay Köksal, ölümünün üçüncü yıldönümünde ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından İstanbul Liv Hospital önünde yapılan protesto eylemi ile anıldı.

Av. Hikmet Can Koyuncuoğlu protesto eyleminde yaptığı konuşmada, Umut Çağatay Köksal’ın hastaneye arabasını park ederek girmesine rağmen, gerekli müdahalelerin yapılmaması sonucunda hayatını kaybettiğini, bu nedenle sorumluların cezalandırılması için yapılan şikayet üzerine başlatılan ceza soruşturmasının üç senedir devam ettiğini, soruşturma aşamasında hala bir karar verilmediğini belirterek yargı sürecinin yavaş işlemesini protesto etmek ve Av. Umut Çağatay Köksal’ı anmak için bu eylemi düzenlediklerini ifade etti.

Özel hastanelere kar etmeleri için her konuda hızlı destek verildiğini ancak vatandaşların hastanelere karşı hak arama taleplerinde tüm sürecin yavaş işletildiğine vurgu yapan Av. Hikmet Can Koyuncuoğlu, “Çok yavaş giden bir hukuk mücadelesinin içindeyiz. Üç sene oldu hala savcılık soruşturmasını tamamlayamadı. Burada olmamızın nedeni, son teknoloji imkanlarını kullandığını söyleyen ancak arkadaşımızın kalp krizi geçirdiğini tespit edemeyen bu özel hastaneye ilişkin soruşturmanın yavaş yürümesini protesto etmektir” dedi.

Eyleme katılanlar, herkesi sosyal medyada #ÇağatayİçinAdalet hashtag’i altında adalet mücadelesine destek vermeye davet ettiler.