Avukat eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın şikayetçi oldu

Afyonkarahisar Adliyesi'ne gelerek avukat eşi M.M'den şikayetçi olan ve boşanma davası açan Kübra M, 3 yıllık eşinden sürekli hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti.

Psikolojik olarak çok yorulduğunu aktaran Kübra M, "Artık dayanamadım. Hiçbir kadın susmasın. Eşim bir hukukçu, gidip bir davada bir kadını savunuyor ama gece gelip evde beni dövüyor. Hamilelik sürecimde bile darbetti" ifadesini kullandı.

Kübra M'nin avukatı Devrim Nur Kayabalı ise olayı duyunca büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Kayabalı, "Eğer KADES uygulama olmasaydı belki de şu an bir kadın şiddetinden değil, kadın cinayetinden bahsediyor olacaktık" dedi. (AA)