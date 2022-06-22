Avrupa'ya kış uyarısı: Rusya gazı tamamen kesebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın bu kış Avrupa'ya doğalgaz akışını tamamen kesebileceğini öne sürerek Avrupa'yı bu olasılığa hazırlanmaya çağırdı.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Birol, Avrupa'da hükümetlere, doğalgaz talebini düşürmek ve nükleer istasyonlarını açık tutmak için çalışmaları çağrısında bulundu.
Son haftalarda Kremlin'in gaz akışını kısmasının kışın yapılacak daha büyük kesintilerin bir başlangıcı olabileceğini kaydeden Birol "Avrupa Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olmalı" dedi.
Birol "Kışa yaklaştıkça Rusya'nın niyetlerini daha iyi anlıyoruz. Kesintilerin, Avrupa'nın depoları doldurmasını önlemeye ve Rusya'nın kış aylarında etkisini artırmaya yönelik olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.