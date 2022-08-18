Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği düşüyor

Avrupa ülkelerinin Temmuz ayı içerisinde Ukrayna'ya taahhütte bulunduğu askeri yardımların gerçekleştirmedikleri ortaya çıktı.

Politico'nun haberine göre, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği Nisan ayından bu yana düşüş gösteriyor. Haberde bu durum, "Ukrayna'ya askeri yardımın azalacağının bir işareti" olarak değerlendirildi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, Avrupalı devletler Ukrayna'ya desteğini kesmeye başladı. Açıklamada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Polonya'nın desteği ciddi oranda azaldığı aktarıldı. Enstitü, özellikle İngiltere ve Polonya'nın destek gücünün tükenmiş olabileceğini dile getirdi.

'Yardımlar kurudu'

Kiel Enstitüsü Başkanı Christoph Trebesch, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardım taahhütlerinin Nisan ayının sonundan bu yana düşüş eğiliminde olduğunu gösterdiğini belirterek, "Savaş kritik bir aşamaya girmesine rağmen, yeni yardım girişimleri kurudu" yorumunu yaptı.

Batılı ülkeleri Ukrayna ordusunu desteklemek için geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar avroluk askeri yardım taahhüdünde bulunmuştu. Trebesch önceki açıklamalara göre, son destek taahhüdünün "yetersiz" olduğunu söyledi.

'Avrupa'nın uyanması gerekli'

Politico'ya konuşan Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesi için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Pabriks, "Savaşın bir an önce bitmesini istiyorsak kendilerine şunu sormaları gerekiyor, yeterince yapıyorlar mı?" dedi.

Estonya'nın eski Savunma Bakanı Riho Terras da, Rusya'ya karşı zafer kazanana kadar barış olmayacağını savunarak Avrupa'nın "uyanması gerektiğini" açıkladı.