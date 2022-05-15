Avrupalı parlamenterden 'Türkiye' açıklaması: Tecrit edilir

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük grubun başkanı olan Alman Hıristiyan Demokrat parlamenter Manfred Weber, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etme ihtimaline ilişkin olarak "NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecektir" dedi.

Weber, Alman basınına verdiği demeçte, Finlandiya veya İsveç'in istediği NATO'ya katılmaksa buna izin verilmesi gerektiğini savunurken, bunun aksinin mümkün olamayacağını dile getirdi.

"İki ülkenin ittifaka katılma hakkını sorgulamak ya da reddetmek için makul bir neden yok" ifadelerini kullanan Weber, "Herhangi bir şüpheciyi ikna etmek için her şey yapılmalı. İttifak üyelerinin birbirleriyle konuşmaları odak noktası olmalı" dedi.