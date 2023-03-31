Avrupa'da yapay zeka önlemi: ChatGPT İtalya'da yasaklandı

Teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka robotu ChatGPT, kullanıcı verilerini depolamaya yönelik mevzuatı ihlal ettiği ve kullanıcıların yaşını doğrulamadığı gerekçesiyle İtalya hükümeti tarafından yasaklandı

İtalyan Veri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı verilerine saygı göstermediği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı belirtildi.

Kurum, ayrıca uygulama hakkında soruşturma süreci başlattığını duyurdu.

Öte yandan uygulamada kullanıcı konuşmalarını ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığı bilgisi verildi.

Şirket, ilgili kararın ihlali durumunda 20 milyon avro ya da yıllık gelirlerinin yüzde 4'ü kadar para cezasına çarptırılacak.

ChatGPT'nin İtalya'da engellenmesi, Avrupa polis teşkilatı Europol'ün suçluların uygulamayı kimlik avından kötü amaçlı yazılımlara kadar dolandırıcılık ve diğer siber suçlar için kullanacakları uyarısında bulunmasının ardından geldi.

ChatGPT, zor soruları net bir şekilde yanıtlayabiliyor, kod, şarkı ya da deneme yazabiliyor, hatta öğrenciler için zor sınavları geçebiliyor.