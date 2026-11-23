Avrupa'nın dört bir yanında öğrenciler, gençler ve işçiler sokaklara çıktı.

20 Kasım'da 25'ten fazla ülkede düzenlenen eşzamanlı eylemlerde hayat pahalılığına, eğitim ve kamusal hizmetlerdeki gerilemeye, konut krizine ve Avrupa ülkelerinin artırdığı askeri harcamalara tepki gösterildi.

50'den fazla gençlik ve öğrenci örgütünün bir araya geldiği Gençlik Grevi Koalisyonu'nun çağrısıyla düzenlenen eylemler yaklaşık 400 kentte gerçekleştirildi. "Geleceğimiz için, onların savaşları için değil" sloganıyla düzenlenen gösterilerde militarizasyona ve zorunlu askerliğe son verilmesi, eğitim ve sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması, iklim adaleti ve Filistin'le dayanışma talepleri öne çıktı.

Eylemlerin ölçeği ülkeden ülkeye değişirken, İtalya'da işçi sendikalarının genel grev çağrısı gençlik hareketinin eylemleriyle birleşti. Fransa'da haftalardır süren protestolar devam ederken Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Avusturya, İspanya, Portekiz, Belçika ve Yunanistan'da da gösteriler düzenlendi.

Ancak Avrupa'daki hareketlilik yalnızca 20 Kasım'daki eşzamanlı eylemlerden ibaret değil. Fransa'da eylül sonundan bu yana devam eden öğrenci eylemleri işçi sendikalarının katılımıyla genişledi. İspanya'da konut krizine karşı yükselen mücadele genel grevle sonuçlandı. İtalya'da ise sendikalar hükümetin bütçe ve ekonomi politikalarına karşı yeni bir mücadele dönemine girildiğini ilan etti.

Avrupa'da gençler gelecekleri için sokakta, emekçiler hakları için grevde. Avrupa ve dünya genelindeki mücadelelerin sesini duyurmak, savaş ve sermaye düzeninin karşısında gerçeği savunmak için soL'a abone olun.

İtalya'da işçiler ve öğrenciler birlikte: Hükümete bütçe baskısı

20 Kasım'daki eylemlerin en geniş katılımlı adreslerinden biri İtalya oldu. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu İtalyan Genel İş Konfederasyonu (CGIL), Meloni hükümetinin ekonomi politikalarına ve 2027 bütçe taslağına karşı genel grev çağrısı yaptı.

Ülke genelinde 100'den fazla kentte düzenlenen gösterilere işçiler, öğrenciler ve emekliler katıldı. CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, eylemlere 1,5 milyon kişinin katıldığını, grevin kamu ve özel sektördeki katılım oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

Roma, Milano, Napoli, Cenova, Bologna, Bari ve Torino'da düzenlenen gösterilerde ücretlerin artırılması, emeklilik haklarının korunması, sağlık ve eğitim hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması istendi.

CGIL, Meloni hükümetinin hazırladığı 2027 bütçesinin çalışanların gelirlerini ve kamusal hizmetleri korumaktan uzak olduğunu vurguluyor. Sendika, bütçenin kemer sıkma politikaları ile silahlanmayı bir arada yürüttüğünü, emeklilik hakları ve sosyal harcamalar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Hükümetle yapılan görüşmelerden sonuç alamayan CGIL, grev kararını sürdürmüştü. Sendika yetkilisi Christian Ferrari, hükümetle görüşmenin "siyasi açıdan sonuçsuz" kaldığını açıklamıştı.

Grev sonrasında da hükümete yönelik baskının devam edeceği belirtiliyor. Landini, eylemlerin ardından yaptığı açıklamada hükümetten yanıt gelmemesi halinde sokak mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

İtalya'daki mücadele açısından şimdi gözler 2027 bütçesinin parlamentodaki görüşmelerinde. Sendikalar yalnızca ücret artışı değil, ülkenin ekonomik önceliklerinin değiştirilmesini istiyor. Silahlanma harcamalarının artırıldığı bir dönemde sosyal harcamaların kısılmasına karşı çıkılıyor.

İtalya'da öğrenciler ve işçiler, eğitim ve çalışma koşullarındaki sorunlara, hayat pahalılığına ve hükümetin politikalarına karşı 20 Kasım'da sokaklara çıktı.

Fransa'da hükümet taviz veriyor, protestolar bitmiyor

Avrupa'daki protesto dalgasının en uzun soluklu adresi Fransa oldu. Eylül sonunda okullardaki kötü koşullara, öğretmen açığına ve üniversiteye giriş sistemindeki sorunlara tepkiyle başlayan protestolar, zamanla hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki gerilemeye yönelik daha geniş bir harekete dönüştü.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemlere sendikalar ve 2018-2019 yıllarında ülkeyi sarsan Sarı Yelekliler hareketinin katılımcıları da destek verdi. Ekim ortasında yaşanan çatışmaların ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırdı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 26 Ekim'de eğitim alanındaki taleplere yanıt olarak 3 bin öğretmenin göreve başlatılacağını, sınıfların küçültülmesi için adımlar atılacağını ve okul binalarının yenilenmesi için 4 milyar avroluk kredi sağlanacağını duyurdu.

Hükümet ayrıca en düşük ücretli kamu çalışanlarına sekiz ek ücret endeks puanı verilmesini ve asgari ücret artışının öne çekilmesini kabul etti. Kasım ayında asgari ücretteki toplam artışın yüzde 1,6'ya ulaşacağı açıklandı.

Ancak bu adımlar sendikaların taleplerini karşılamadı. Fransa'nın en büyük sendikalarından CFDT, kamu çalışanlarının genel ücret artışı talebinin karşılanmamasına tepki gösterdi. Hükümetin ücret görüşmelerini 11 Aralık'a ertelemesi de sendikaların tepkisini çekti.

17 Kasım'da kamu çalışanlarının çağrısıyla yeniden ülke çapında grev ve gösteriler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı eylemlere 146 bin kişinin katıldığını açıklarken sendikalar bu sayıyı 500 binin üzerinde verdi.

Ülke genelindeki eylemlerde öğretmenler, öğrenciler, kamu çalışanları ve emekliler bir araya geldi. Göstericiler, kamu çalışanlarının satın alma gücünün 2017'den bu yana yüzde 16 gerilediğini belirten sendikaların taleplerine destek verdi.

21 Kasım'da ise hayat pahalılığı, eğitim hakkı ve polis şiddetine karşı altıncı hafta sonu eylemleri düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 82 bin 500, organizatörler 150 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılım, önceki haftaya göre geriledi. Ancak protestolar sona ermedi.

Hükümetin tepkisi yalnızca sınırlı ekonomik düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Ekim ortasında yaşanan çatışmaların ardından göstericilere yönelik gözaltı ve polis saldırıları da arttı. Hükümetin 17 Ekim'den sonra protestolara yaklaşımı sendikalar ve kamuoyunun bir bölümü tarafından eleştirildi. Eğitim kurumlarının önündeki ablukaların sürdüğü, bazı okullarda öğrenci ve polis arasında gerilim yaşandığı bildirildi.

Fransa'da protestoların siyasal sonuçları da tartışılmaya başlandı. Ülkede 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken toplumsal hoşnutsuzluğun siyasi dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor. Anketlerde aşırı sağcı Marine Le Pen ve solcu Jean-Luc Mélenchon'un yükselişi dikkat çekiyor.

Hükümet ise 2027 bütçesinde kamu açığını azaltmaya çalışırken sosyal harcamalar ve ücret artışları konusunda yeni bir baskıyla karşı karşıya. Parlamentonun bütçenin ilk bölümünü reddetmesi, hükümetin hareket alanını daha da daraltmış durumda. Bütçenin Senato aşamasında 9 Aralık'ta görüşülmesi bekleniyor.

Paris'te bir araya gelen öğrenciler, eğitimdeki kesintilere ve artan askerileşmeye karşı taleplerini dile getirdi.

İspanya'da konut mücadelesi genel greve dönüştü: İlk somut kazanım

İspanya'da son haftaların en önemli toplumsal mücadelelerinden biri konut hakkı üzerinden gelişti. Artan kiralar, ev sahibi olmanın giderek zorlaşması ve tahliyeler karşısında yükselen itiraz, sendikaların desteğiyle ülke çapında genel greve dönüştü.

11 Kasım'da düzenlenen grev, 2012'deki kemer sıkma politikalarına karşı gerçekleştirilen eylemlerden bu yana ülkedeki ilk genel grev oldu. Kiracı örgütleri, sendikalar, öğrenciler, emekliler ve işsizlerin de katıldığı gösterilerde sendikaların açıklamasına göre 3 milyondan fazla kişi sokağa çıktı.

Madrid ve Barselona başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde kiraların sınırlandırılması, tahliyelerin durdurulması ve uygun fiyatlı konut sağlanması istendi.

İspanya'da konut krizinin boyutu özellikle gençler açısından dikkat çekici. Ülkede yaklaşık 750 bin konutluk açık bulunduğu, bu açığın 2028'e kadar 1 milyonu aşabileceği belirtiliyor. Gençlik Konseyi'nin verilerine göre ortalama kira bedeli, gençlerin ortalama aylık gelirinin yaklaşık yüzde 99'una karşılık geliyor.

Grev sırasında Barselona ve Madrid'de polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, 115 kişi gözaltına alındı. Hükümetin koalisyon ortağı Sumar, polis müdahalesinin orantısız olduğunu savunarak İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın istifasını istedi. Uluslararası Af Örgütü de barışçıl göstericilere cop ve biber gazıyla saldırıldığına ilişkin bulgular açıkladı. Bakanlık olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Eylemlerin ardından hükümetin konut politikası konusunda attığı adımlar ise mücadelenin ilk somut sonuçlarından biri oldu. Parlamento, 12 Kasım'da ekonomik veya sosyal açıdan kırılgan durumdaki kiracıların tahliyeye karşı korunmasını 2030'a kadar uzatan düzenlemeyi kabul etti.

Paket kapsamında belirli koşullardaki kiracılara iki yıla kadar ek sözleşme süresi tanınması, kira artışlarının sınırlandırılması ve kısa süreli turistik kiralamalara yüzde 10 vergi uygulanması gibi önlemler de yer aldı. Spekülatif konut alımlarını sınırlamaya yönelik düzenlemeler de kabul edildi.

Ancak düzenlemenin geleceği belirsiz. İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken seçim öncesinde konut krizi seçim kampanyasının temel başlıklarından biri haline geldi. Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), iktidara gelmesi durumunda kabul edilen düzenlemeleri kaldıracağını açıkladı. PP bunun yerine bir milyon yeni konut inşa edilmesini, inşaat süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve konut alımındaki vergilerin azaltılmasını savunuyor.

Böylece konut hakkı mücadelesi yalnızca sokakta değil, seçim sürecinde de belirleyici bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Kiracı örgütleri ve sendikalar açısından önümüzdeki dönemin temel meselesi, protestolarla kabul ettirilen düzenlemelerin korunması ve daha kapsamlı bir konut politikasının hayata geçirilmesi olacak.

Madrid'de düzenlenen gençlik eyleminde öğrenciler, barınma krizine, güvencesizliğe ve gelecek kaygısına karşı seslerini yükseltti.

Almanya'da gençler zorunlu askerliğe karşı

20 Kasım'daki uluslararası gençlik eylemlerinin önemli adreslerinden biri Almanya oldu. Öğrenciler eğitim ve sosyal harcamalardaki kesintilere, askeri harcamaların artırılmasına ve zorunlu askerliğin yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Berlin, Köln, Frankfurt ve Münih'in de aralarında bulunduğu kentlerde düzenlenen gösterilerde eğitim yatırımlarının artırılması istendi. Gen Z regelt (Z Kuşağı halleder) adlı gençlik girişimi 73 kent ve kasabada eylem düzenlediğini açıkladı. Ayrı bir okul grevi kampanyasının organizatörleri ise 100'den fazla kentte 50 bini aşkın öğrencinin dersleri boykot ettiğini bildirdi.

Almanya'da gençlik örgütlerinin temel gündemlerinden biri yeni askerlik düzenlemesi. Hükümetin askeri hizmet sistemini yeniden yapılandırma ve genç erkekler için sağlık kontrolleri başlatma planları, zorunlu askerliğin geri getirilmesi endişesini artırdı.

Öğrenciler, askeri hizmetin zorunlu hale getirilmesine karşı çıkarken eğitim ve iklim politikalarına daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Eylemlerin ardından gençlik hareketleri mücadeleyi sürdürme mesajı verdi. Protestoların tek günlük bir etkinlik olarak kalmayacağı, zorunlu askerlik düzenlemesine karşı kampanyaların devam edeceği belirtiliyor.

Berlin'de öğrenciler, zorunlu askerlik planlarına ve ülkenin yeniden silahlandırılmasına karşı protesto düzenledi.

Portekiz'de bütçe oylaması öncesi yeni eylem

Portekiz'de de ücretler, emekli aylıkları, konut ve kamusal hizmetler üzerinden gelişen hoşnutsuzluk sürüyor. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu CGTP-IN'in çağrısıyla 21 Kasım'da Lizbon'da binlerce kişi gösteri düzenledi.

Şiddetli yağmura rağmen ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının düşürülmesini, ücretlerin ve emekli aylıklarının artırılmasını, konut krizine müdahale edilmesini istedi.

Portekiz'de konut fiyatlarının 2017'den bu yana iki kattan fazla artması, kiraların yükselmesi ve ücretlerin Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde kalması toplumsal tepkinin temel nedenleri arasında.

Göstericiler ayrıca hükümetin 2027 bütçe taslağını ve kamu hizmetlerine yaklaşımını eleştirdi.

Sendikalar, 24 Kasım'da parlamentoda yapılacak son bütçe oylamasıyla aynı gün yeni bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu. Böylece Portekiz'de sokak hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Lizbon'daki gençlik eyleminde öğrenciler, kendi geleceklerinin savaş ve silahlanma politikalarına kurban edilmesine karşı çıktı.

Hırvatistan'da öğrencilerden eğitim ve silahlanma tepkisi

Hırvatistan'da öğrenciler 20 Kasım'daki uluslararası gençlik eylemlerine ondan fazla kentte düzenledikleri ders boykotları ve gösterilerle katıldı.

Zagreb başta olmak üzere farklı kentlerde gerçekleştirilen eylemlerde eğitim ve kamusal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması, gençlerin barınma sorununa çözüm bulunması ve askeri harcamaların azaltılması istendi.

Hırvatistan'daki eylemler, Avrupa genelinde gençlerin eğitim ve gelecek kaygılarıyla silahlanma politikalarına yönelik itirazlarının kesiştiği örneklerden biri oldu.

Ülkede öğrencilerin talepleri yalnızca eğitim bütçesiyle sınırlı değil. Artan yaşam maliyetleri, gençlerin bağımsız bir yaşam kurmasını zorlaştıran konut fiyatları ve kamusal hizmetlerdeki sorunlar da protestoların arka planını oluşturuyor.

Eylemlerin ardından hükümetin bu taleplere yönelik kapsamlı bir politika değişikliği açıklaması bulunmuyor. Öğrenci hareketinin önümüzdeki dönemde eğitim ve kamusal kaynakların dağılımı konusundaki mücadelesini sürdürmesi bekleniyor.

Hırvatistan'da öğrenciler, eğitim ve kamusal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması talebiyle 20 Kasım'da eylemlere katıldı.

Avusturya'da üniversitelilerden militarizasyona tepki

Avusturya'da 20 Kasım'da Viyana Üniversitesi önünde düzenlenen gösteride öğrenciler eğitim yatırımlarının artırılmasını ve silahlanma harcamalarının azaltılmasını istedi.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından gözaltılar yaşandı.

Avusturya'daki protestolar, Avrupa'da askeri harcamaların artırılmasıyla eğitim ve sosyal hizmetlerin finansmanı arasındaki tercihin gençlik hareketleri tarafından daha fazla sorgulanmaya başladığını gösteriyor.

Ülkede hükümetin askeri kapasiteyi artırmaya yönelik politikaları ve Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci tartışılırken öğrenciler, kaynakların eğitim ve kamusal ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönlendirilmesine karşı çıkıyor.

Viyana'daki eylemin ardından hükümetin öğrenci taleplerini karşılayan yeni bir düzenleme açıklamaması, protestoların temel nedenlerinin ortadan kalkmadığını gösteriyor. Polis müdahalesi de ülkede gösteri hakkı ve güvenlik güçlerinin eylemlere yaklaşımı tartışmasını gündeme taşıdı.

Viyana'daki gençlik eyleminde öğrenciler, artan askeri harcamalara karşı çıkarak eğitim ve toplumsal ihtiyaçların önceliklendirilmesini istedi.

Ortak talepler, farklı mücadeleler

Avrupa'daki protestoların ortak noktası, gençlerin ve emekçilerin yaşam koşullarındaki kötüleşmeye yönelik itirazları. Ancak ülkelerdeki hareketlerin örgütlenme biçimleri ve talepleri birbirinden farklı.

İtalya'da sendikaların genel grevi, Fransa'da eğitimden başlayarak kamu çalışanlarının ücretlerine yayılan protestolar, İspanya'da konut hakkı mücadelesinin işçi hareketiyle buluşması öne çıkıyor.

Gençlik hareketlerinin uluslararası çağrısında ise askeri harcamaların artırılmasına doğrudan itiraz dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini büyüttüğü bir dönemde öğrenciler, eğitim ve sosyal hizmetlere ayrılması gereken kaynakların silahlanmaya yönlendirilmesini protesto ediyor.

Şimdilik bu eylemlerin Avrupa çapında hükümetlere geri adım attıran ortak bir kazanım sağladığını söylemek mümkün değil. Fransa'da bazı sınırlı ücret düzenlemeleri açıklanırken İtalya'da 2027 bütçesi üzerindeki mücadele sürüyor. İspanya'da ise genel grevin ardından konut krizine ilişkin kapsamlı bir çözüm ortaya konmuş değil.

Buna karşın farklı ülkelerdeki gençlik hareketlerinin ortak bir eylem çağrısı etrafında buluşması ve bazı ülkelerde bu hareketin işçi sendikalarının grevleriyle kesişmesi, Avrupa'daki toplumsal hoşnutsuzluğun ulaştığı boyutu gösteriyor.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.