Avrupa'da en hızlı büyüyen meslekler belli oldu

Avrupa Birliği'nde 2021-2022 ilk çeyrekleri arasında çalışan sayısının en fazla arttığı meslek grupları belli oldu.

Euronews'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği verileri, büyüyen meslekler listesinin zirvesinde “gıda hazırlama yardımcıları” olduğunu ortaya koydu. Bu meslek grubunda çalışanların sayısı son bir yılda yüzde 25,1 yükseldi.

Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasına (ISCO) göre gıda hazırlama yardımcılarının meslek tanımı şöyle:

"Yiyecek hazırlama yardımcıları; az çeşitte önceden pişirilmiş yiyecek veya içeceklerin siparişine yönelik olarak bunları hazırlar ve pişirirler, masa ve mutfak temizleme ve bulaşıkları yıkama."

Listede “Kişisel hizmet çalışanları” yüzde 15,6 ile ikinci sırada yer aldı. Bu meslek grubu, ISCO'da şöyle tanımlanıyor:

"Seyahatlerde hizmet veren elemanlar, kondüktörler ve otobüs muavinleri ile rehberler; aşçılar; garsonlar ve barmenler; kuaförler, güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar; bina sorumluları ile temizlik ve bakım işleri sorumluları ve diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar."

Üçüncü sırada yüzde 9,6 artış oranı ile “Bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili profesyonel meslek mensupları” yer alıyor.

Bu gruptakiler, yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri ile veri tabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensuplarından oluşuyor. Bu kişiler; belirli uygulamalar için bilgi teknolojileri, donanım, yazılım ve benzer kavramları araştırır, planlar, tasarlar, yazar, test eder, geliştirir ve önerilerde bulunurlar; ilkeler, politikalar ve işlemler dahil ilişkili dokümantasyonu geliştirirler; optimal performans, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için veri tabanları ve diğer bilgi sistemlerini tasarlar, geliştirir, kontrol eder, bakımını yapar ve desteklerler.

“Hukuk, sosyal ve din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları”nın sayısı da son bir yolda yüzde 9,4 arttı. Bu gruptakiler; hukuk işlemleri ile soruşturmalara, sosyal ve topluluk yardım programlarına, dini ve kültürel faaliyetlere teknik ve uygulamaya yönelik hizmetler ile destekleyici faaliyetler sağlarlar

Bu alandaki örnek meslekler şöyle: Mübaşir, hakim katibi, noter katibi, zabıt katibi, hukuk katibi, avukat yardımcısı, özel dedektif, gayrimenkul araştırıcısı, toplumsal kalkınma çalışanı, toplumsal hizmet çalışanı, kriz müdahale çalışanı, engelli hizmetleri çalışanı, aile hizmetleri çalışanı, yaşam becerileri eğiticisi, akıl sağlığı yardım çalışanı, sosyal yardım çalışanı, kadın sığınma evleri süpervizörü, gençlik hizmetleri çalışanı ve din görevlileri.

Ağırlama, perakande ve diğer hizmet yöneticilerinin sayısı da son bir yılda yüzde 9,1 yükseldi. Diğer meslek gruplarındaki artış oranları ise şöyle: İşletme ve yönetim profesyonelleri yüzde 7,4; el sanatları ve matbaa çalışanları yüzde 6,7; bilgi ve iletişim teknisyenleri yüzde 5,9; bilim ve mühendislik profesyonelleri yüzde 5,7 ve üretim ve uzmanlaşmış hizmetler yöneticileri yüzde 5,3.