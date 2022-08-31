Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı

Rus enerji devi Gazprom'un dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurmasının ardından Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) doğalgazın fiyatı yüzde 5,5 artarak 1000 metreküp başına 2 bin 900 doları geçti.

Hollanda TFF'de ise ekim vadeli işlemlerin maliyeti 2 bin 906 dolar seviyesine geldi.

Gazprom, dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattı bugün Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacağını ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’e kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, söz konusu tedbirin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtilmişti.