Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’dan arzın kesileceğine dair endişelerle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti.
Avrupa borsalarında, doğalgaz fiyatları yüzde 24 yükselerek, tarihte ilk kez 2400 doları aştığı kaydedildi.
Haber Merkezi
Avrupa'da doğalgazda tarihi rekor
Avrupa'da doğalgaz fiyatları tarihi bir rekor kırarak 2400 doların üzerine çıktı.
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Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’dan arzın kesileceğine dair endişelerle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti.
Avrupa borsalarında, doğalgaz fiyatları yüzde 24 yükselerek, tarihte ilk kez 2400 doları aştığı kaydedildi.