Avrupa'da direnişteki TIR şoförleri açlık grevine başladı: Ispartalı şoförden konsolosluğa tepki

Almanya'nın Hessen bölgesindeki Gräfenhausen'de dokuz haftadır ödenmeyen maaşları için direnen Doğu Avrupa, Orta ve Uzak Asya kökenli ​​TIR şoförlerinden 30'u direnişi yeni bir boyuta taşıyarak dünden beri açlık grevine başladı.

Daha önce Avrupa Postası'na özel açıklamada bulunan 100'e yakın TIR sürücüsü adına sendika temsilcisi Edwin Atema, aylardır alamadıkları biriken maaşlarını en kısa sürede alamadıkları taktirde üstlerine zimmetli olan TIR'ları Polonya'ya götürmeyeceklerini ve yeni direnişlere başvuracaklarını ifade etmişti.

Avrupa Taşımacılık İşçileri Sendikası'ndan Edwin Atema'ya göre şu anda grevde olan 100 şoförden 30'u açlık grevine başladı. Avrupa Postası'na konuşan Atema açlık grevi işçiler için 'son çare' dedi.

Federal Parlamento milletvekilleri de dahil iş dünyasından ve siyasetten çok sayıda destek sözü verilmesine rağmen somut bir adım görmediklerini ifade eden TIR sürücüleri, açlık grevinin "son çare" olduğunu ve eylemlerini sonuç alana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Grevin arka planında Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan sürücülerin Polonyalı nakliye şirketlerine yönelik ücret talepleri yer alıyor.

O zamanki iş anlaşmazlığı, uluslararası yük taşımacılığındaki çalışma koşullarına olan ilginin artmasına neden oldu: TIR sürücüleri genellikle sekiz saatten fazla çalışıyor, Sendikalar uzun süredir aynı yerde eşit işe eşit ücret talebinde bulunuyor.

Fatih Yıldırım: Türk konsolosluğu halimi sormuyor

Grevdeki tek Türkiye kökenli TIR şoförü Ispartalı Fatih Yıldırım ise 8 haftadır son derece ilkel şartlarda otoyol kenarındaki park alanında TIR'larda yaşadıklarından söz ederek, Alman sendikaları sayesinde birkaç hafta yakınlardaki spor tesislerinde duş alabildiklerini, artık o imkanlarının da kalmadığından yakındı.

İkisi okul çağında 3 çocuk babası olan Yıldırım, "Biz yine burda diğer şoför arkadaşlarımızla birbirimize destek oluyor ve karnımızı doyuruyoruz ama ben 2- 3 aydır aileme para yollayamadım, alamadığım 3 aylık maaşımın yanısıra şirketin sigortası tarafından ödenmesi gereken ve eksik evrakla yola çıkardıkları için gümrükte bana ödetilen yüklü para cezaları sebebiyle şirketten alacaklarım var, hâlâ ödemeye yanaşmıyorlar, hiçbirimiz paramızı aldıktan sonra bu firmalarda çalışmaya devam etmeyi düşünmüyoruz. Konsolosluğa e-mail attım, Gürcistan konsolosluğu bile buraya geldi, ama Türk konsolosluğu hâlâ halimi, burada ne yiyip içtiğimi sormuyor, illa maddi destek olması gerekmiyor ama insan arkasında devletini görmek istiyor, burdaki tek Türk TIR şoförü benim, diğer şoförlere Rusça çeviri yapılıyor çünkü hemen hepsi Rusça anlıyor, olan biteni bana Azeri arkadaşlarım anladıkları kadar anlatıyorlar, çok zor durumdayız, günlerdir sona gelemedik, her hafta sorun yakında bitecek deniyor, bitmiyor, şirketler bizi tehdit etmeye devam ediyorlar, bütün bu süreç boyunca Alman sendikalarından çok destek gördük, zaten burada barınmamızdan, erzaklarımızın tedarikine ve güvenliğimize kadar en çok sendikalar destek oldular“ diye konuştu.