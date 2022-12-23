Avrupa'da birçok sektörde işçiler Noel ve yılbaşını grevde karşılıyor

Avrupa ülkelerinde grev dalgası büyüyor. Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan hayat pahalılığına karşı farklı sektörlerde işçilerin kitlesel iş bırakma eylemleri Noel ve yılbaşı döneminde de sürecek.

İngiltere'de demiryolu, havayolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi, Noel haftasında da devam edecek.

Ülkede havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası'na (PCS) üye sınır güvenlik personeli, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak.

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

Havalimanlarında uzun kuyruklar oluşması bekleniyor

İş bırakma eylemine katılacak yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor. Bu nedenle Noel döneminde havalimanlarında uzun kuyrukların oluşabileceği öngörülüyor.

Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllüleri sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Hükümet, grev nedeniyle yolculara seyahate çıkmadan önce seyahat operatörlerine danışmaları tavsiyesinde bulundu.

Demiryolu işçileri ve otobüs şoförleri grevde olacak

İngiltere'de 40 bin demiryolu çalışanı, Noel boyunca 24-27 Aralık tarihlerinde greve gidecek.

İngiltere'nin güneydoğusunda ve başkent Londra'da görev yapan PCS sendikasına üye trafik görevlileri, 23-25 Aralık tarihlerinde, West Midlands ve Güney Batı'da 30 ve 31 Aralık'ta grev yapacak. Öte yandan çalışanlar, 3-4 Ocak'ta da İngiltere genelinde iş bırakacak.

Güney ve batı Londra'daki otobüs şoförleri 24, 27 ve 31 Aralık'ta iş bırakacak. Otobüs şoförleri, yılbaşından sonra da 8 gün daha greve gitmeyi planlıyor.

Posta servisi çalışanlarından Noel'de grev

Bu yıl, sevdiklerine Noel kartı gönderecek olanları da kötü bir sürpriz bekliyor. İngiltere'de İletişim Çalışanları Sendikasına (CWU) üye Royal Mail posta servisi çalışanları, Noel öncesinde en yoğun günler olan 23-24 Aralık'ta greve gideceğini açıkladı.

Fransa'da tren kontrolörleri greve çıkıyor

Fransa'nın demiryolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve makinistlerle eşdeğer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi.

Tren seferi iptal edilen Fransızların, otobüs seferi veya araç paylaşımı hizmeti veren şirketlere yöneldiği kaydedildi. Tren kontrolörlerinin grevinin, SNCF'ye maliyetinin yaklaşık 100 milyon avro olabileceği belirtildi.

İspanya'da ucuz tarifeli havayolları Noel ve yılbaşında grevde

İspanya'da ucuz tarifeli hava yollarından Ryanair, Vueling ve Air Nostrum'un çalışanları, Noel ve yılbaşı döneminde greve gidiyor.

Kabin memurları ve pilotların dahil olduğu grevler kapsamında Ryanair'ın 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak, Vueling'in 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak, Air Nostrum'un da 22, 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak'ta greve gideceği açıklandı.

Grevlerin ilk günlerinde 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Havayolları çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

İş bırakma eyleminden en çok etkilenecek havalimanlarının Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca olacağı, grev günlerinde ortalama 70 kadar uçuşun iptalinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı. (AA)