Sağlık çalışanlarının greve çıktığı İngiltere'de yetkililerden halka 'Çok sarhoş olmayın' uyarısı

İngiltere'de binlerce ambulans çalışanı temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirterek ücret artışı talebiyle greve çıkmıştı. Hükümetten işçilerin taleplerini karşılama adına bir adım atılmazken, yetkililer vatandaşlara 'acil servise gitmekten kaçınmayı' tavsiye etti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis, vatandaşlara acil servise gitmekten kaçınmak için Noel öncesi kutlamalar sırasında "sorumlu bir şekilde içmeye" ve "riskli faaliyetlerden" kaçınmaya teşvik edildi.

Yetkili BBC radyosuna verdiği demeçte "Acil servisi gereksiz yere ziyaret edecek kadar sarhoş olmayın" dedi.

Sağlık Bakanı Will Quince ise BBC 5 radyosuna verdiği demeçte, vatandaşları bisiklet ve çeşitli sporlar da dahil olmak üzere "riskli faaliyetlere" katıma konusunda dikkatli olmaya çağrıldı. Bakan, "İnsanların yarın yapacakları bir aktivite varsa, örneğin temas sporu veya diğer şeyleri gözden geçirmek isteyebilirler" dedi.

İngiltere ve Galler'de 10 binden fazla acil durum çalışanı ve NHS personeli, düşük ücretler nedeniyle iki günlük greve çıkıyor. Benzer şekilde ülkede posta işçileri, demiryolu işçileri, avukatlar ve diğer kamu hizmeti çalışanlarının tümü bu kış enflasyona paralel ücret artışları talep ederek grevler düzenliyor.

Ayrıca İskoçya'daki hemşireler Çarşamba günü, Royal College of Nursing üyelerinin yüzde 82'sinin İskoç hükümetinin maaş teklifini "ezici bir çoğunlukla" reddetmesinin ardından 2023'te tekrar greve çıkacaklarını duyurdu.