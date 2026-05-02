Avrupa'da 1 Mayıs: Komünistler 'Sömürüye geçit yok' dedi

Avrupa, 1 Mayıs'ı ekonomik krizin gölgesinde, ancak yükselen bir sınıf dayanışması ve enternasyonalist ruhla karşıladı. Yunanistan’dan Norveç’e, Almanya’dan Portekiz’e kadar meydanları dolduran binlerce emekçi artan hayat pahalılığına, hak gasplarına ve kıta genelinde tırmanan militarizm politikalarına karşı sesini yükseltti.

Yunanistan

Yunanistan'da 1 Mayıs, başta büyük şehirler olmak üzere ülke çapında düzenlenen geniş katılımlı eylemlerle karşılandı. Başkent Atina’daki Syntagma Meydanı, Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME) ve bağlı sendikaların düzenlediği bir mitinge sahne oldu. Eylemlerin ana teması, "Onların kârları ve emperyalist savaşları için kurban vermeyeceğiz" sloganı oldu. Mitinge Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da katıldı.

Kürsüde söz alan işçi ve sendika temsilcileri, Chicago'dan Kaisariani'ye kadar işçi sınıfının mücadele tarihini selamladı. Atina'da sanatçıların performansları ile başlayan etkinliklerde, geçtiğimiz günlerde idam ediliş fotoğrafları kamuoyuna yansıyan 200 komünist direnişçinin anısına bestelenen eserler seslendirildi. Meydanlarda ayrıca Filistin halkı ile dayanışma mesajları öne çıkarken, Küba'ya yönelik ablukanın kaldırılması ve Yunanistan'daki NATO üslerinin kapatılması talepleri güçlü bir şekilde yankılandı.

Avusturya

Viyana’da 1 Mayıs, geçen yıllara göre daha coşkulu geçti. Türkiye Komünist Partisi, Avusturya İşçi Partisi'nin (PdA) kortejinde yer aldı. Kortejde Avrupa’nın savaş çığırtkanı tutumuna karşı ve Avusturya hükümetine karşı sloganlar atıldı. Filistin ile dayanışma etkinliklerde önemli bir rol oynadı.

Kortej sırasında söz alan PdA liderleri, Avrupa’nın militarist siyasetini kınadı ve sosyal demokrasinin savaş çığırtkanı tavırlarını eleştirdi.

Viyana

Almanya

Berlin’de 1 Mayıs kapsamında düzenlenen yürüyüş ve mitinglere, TKP Berlin örgütü de katıldı. Alman sendikaların çağrısıyla gerçekleşen eylemde TKP korteji, pankart ve sloganlarıyla alandaki yerini aldı.

“Sosyalizm için 1 Mayıs” şiarıyla yürüyen TKP Berlin, Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte hazırlanan ortak pankartı taşıdı.

Berlin

Eylemde ayrıca Alman Komünist Partisi (DKP) ve Komünist Parti (KP) de yer aldı.

Onlarca yurttaşın katıldığı TKP kortejinde, emek sömürüsüne, güvencesizliğe ve hayat pahalılığına karşı mücadele çağrısı yapıldı. Almanya’da ve Türkiye’de işçi sınıfının karşı karşıya olduğu ortak sorunlara dikkat çekilirken, sınıf dayanışmasının uluslararası boyutu vurgulandı.

Komünist partilerin katılımıyla oluşan enternasyonalist blok, yürüyüş boyunca birlikte hareket etti. Atılan sloganlar ve taşınan pankartlarla emperyalist savaşlara karşı mücadele, işçi sınıfının birliği ve sosyalizm hedefi öne çıkarıldı.

Mainz

Hamburg

TKP Güney Almanya Örgütü, 1 Mayıs’a bu yıl Münih’te katıldı. Türkiye Komünist Gençliği “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” pankartıyla yürüyüşte yer aldı. Kortejde silahlanma politikalarından Küba’ya yönelik ablukaya kadar çeşitli başlıklar öne çıkarıldı.

Münih

Köln

Norveç

Norveç genelinde 1 Mayıs, coşkulu etkinliklerle kutlandı. Oslo'da, siyasal ve tarihsel anlamı da olan Youngstorget meydanında binlerce kişi toplandı. Etkinlikte, bando ve koroların müzik performansları ve konuşmaların ardından, meslek örgütü, sendika, siyasi parti ve öğrenci kolektifleri büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi.

NATO'nun yeniden silahlandığı, ABD emperyalizminin Ortadoğu ve Pasifik'te askeri müdahalelerini tırmandırdığı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının sürdüğü bir dönemde alanlara çıkan Norveç emekçileri, 1 Mayıs'ta sermayeye, savaşa ve ırkçılığa karşı sesini yükseltti. "Sosyalist Küba'ya destek", "ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı soykırıma son", "NATO'ya hayır, Norveç NATO'dan çıksın", "Faşizmle mücadele okulda başlar", "Şehirlerimizde ırkçı istemiyoruz" ve "Faşizme yer yok" sloganları haykırıldı.

Mitingde söz alan işçi ve sendika temsilcileri, yıllardır parça parça çökertilen refah devletinin enkazına dikkat çekerken, Filistin halkıyla dayanışma çağrısını da yineleyerek Norveç Petrol Fonu'nun İsrail'le olan tüm bağlarının derhal kesilmesini talep etti.

TKP İskandinavya Örgütü, eyleme Norveç Komünist Partisi (NKP) ve Norveç Küba Dostluk Derneği (Cubaforeningen) ile birlikte, bayrak, döviz ve sloganlarıyla katıldı.

Hollanda

Hollanda’da 1 Mayıs için binlerce kişi Amsterdam Museumplein’de bir araya geldi. Filistin, Küba ve İran bayraklarının dikkat çektiği gösterilere Türkiye Komünist Partisi de Yeni Hollanda Komünist Partisi ile ortak kortej kurarak katıldı.

Hollanda

Hollanda Sendikalar Konfederasyonu’nun (FNV) düzenlediği etkinlikte ana gündem Hollanda’da hükümetin işsizlik, eğitim ve sağlık harcamalarının kısılmasını pahasına askeri bütçeyi artırmasıydı. NATO üyelerinin gayri safi milli hasılalarının yüzde 5’i oranına ulaştırma hedefi kapsamında Hollanda hükümeti sosyal harcamaları kısarken, sendikalar ve sol partiler faturanın işçi sınıfına kesildiğine dikkat çekiyor.

Museumplein’deki buluşma sonrası eylemciler Martin Luther King Parkı’na yürüdü. Eylem burada düzenlenen konserle sona erdi.

İsviçre

İsviçre genelinde binlerce işçi 1 Mayıs etkinliklerinde sokağa çıktı. İsviçreli sendikalar, özellikle ülkeye göçü sınırlamayı hedefleyen referanduma karşı yürüdüler. Zürih’teki 1 Mayıs gösterilerine Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi de katıldı. Yürüyüş, Helvetiaplatz’da başlarken Sechseläutenplatz’da sonlandı.

Zürih

Portekiz

Lizbon’daki 1 Mayıs yürüyüşünde Türkiye Komünist Partisi ile Yunanistan Komünist Partisi birlikte yürüdü. Ülkedeki sendikalar, maaş eşitsizliğine tepkilerini dile getirirken, komünistler ise işçi sınıfını örgütlenmeye çağırdılar.