Avrupa sansüre yeni isim buldu: ‘Demokrasi kalkanı’

Avrupa Parlamentosu’nun 6-9 Haziran’daki seçimlerinde merkez sağ Avrupa Halk Partisi’nin liste başı adayı olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kıtada sansür uygulamasını yaygınlaştıracak seçim vaadini “Demokrasi Kalkanı” adıyla tanıtıyor.

Ursula von der Leyen “dezenformasyon”a karşı “çürütme” yönteminin etkili olmadığını bunun yerine “önceden çürütme” yönteminin uygulanması gerektiğini savunurken, seçim vaadiniyse “Demokrasi Kalkanı” diye sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kopenhag Demokrasi Zirvesi’nde konuşan von der Leyen, “Teknoloji geliştikçe bilgi manipülasyonuna karşı toplumsal bağışıklık geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

AB Komisyonu Başkanı, araştırmaların bu tür bilgileri “önceden çürütme” (pre-bunking) yönteminin “çürütme” (debunking) yönteminden daha başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bunu sağlıkta önleyici tedbirlere benzeten Ursula von der Leyen “Tedaviden ziyade önlemek yeğdir. Bilgi manipülasyonunu bir virüs olarak düşünün. Enfeksiyon ortaya çıktığında tedavi etmektense aşılama daha iyidir, böylece bedenimiz bağışık olur. Önceden çürütme de aynı yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

“Kötücül bilgi etkisinin ve bunun arkasındaki tekniklerin" ne olduğunu bilen insanların bundan daha az etkileneceklerini söyleyen Ursula von der Leyen, “önceden çürütme” ile sözkonusu bilgilere karşı “toplumsal dayanıklılık” geliştireceklerini savundu.

Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı seçim kampanyası videosunda da Avrupa’ya vaadi olan “Demokrasi Kalkanı”yla “bilgi manipülasyonu” diye nitelediği içeriklerin “ulusal kurumlarla koordineli bir şekilde takip edileceğini" söylemesi dikkat çekti.

Russia Today’in düzenli yorumcularından Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen, Ursula von der Leyen’in konuşmasından bir bölümü X hesabından paylaşarak “önceden çürütme”nin gerçekte sansür anlamına geldiği yorumunu yaptı.

Diesen “AB ‘önceden çürütme’ye başlayacak. Çürütme yanlış bilginin ifşa edilmesini öngörür. ‘Önceden çürütme’ ise AB'nin hakikat üzerindeki tekeline meydan okuyanlara karşı daha fazla hükümet bekçisi, karalama ve sansür anlamına geliyor” diye yazdı.

The EU will start "pre-bunking":

- Debunking suggests exposing false information

- Pre-bunking" entails more government gatekeepers, smearing and censorship against those who challenge the EU's monopoly on truth pic.twitter.com/HHiduewd0s — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) May 30, 2024

Pfizer davası ve İsrail'e koşulsuz destek

Öte yandan Avrupa’ya sansür vaat eden Ursula von der Leyen’in hakkında Pfizer şirketiyle Covid-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalara ilişkin "görevi ve unvanı kötüye kullanmak" suçundan açılmış bir dava bulunuyor. AB Komisyonu aşı temini için Pfizer ile 35 milyar avroluk anlaşma yapmış, sözleşmelerin tam bedeli, ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmıştı. Ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmayı reddetmişti.

Von der Leyen aleyhine Liege Mahkemesi’nde 17 Mayıs'ta görülen duruşmada, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin bu dosyadaki yetkisinin belirlenmesi gibi çeşitli teknik alanların açıklığa kavuşturulabilmesi için dava 6 Aralık'a ertelenmişti.

Ursula von der Leyen hakkında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara İsrail’e verdiği koşulsuz destekle olanak sağladığı gerekçesiyle de geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunulmuştu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’in İsrail’e koşulsuz desteği Avrupa’da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de protesto ediliyor.

