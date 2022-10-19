Avrupa Parlamentosu'ndan 'Ukrayna halkına' ödül

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken Saharov Ödülü'nün "Ukrayna halkına" verildiğini açıkladı.

Ödülün Rusya'ya karşı "savaşan, kaçmaya zorlanan, yakınlarını ve dostlarını kaybeden, inançları için mücadele eden Ukraynalılara" verildiğini belirten Metsola, "Cesur Ukrayna halkının asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Metsola, Rusya'nın açtığı savaşın Ukrayna halkına büyük maliyeti olduğunu, Ukraynalıların sadece evleri, toprakları, bağımsızlıkları için değil, aynı zamanda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Avrupa değerleri için savaştığını ifade etti.

Saharov Ödülü'ne bu sene Julian Assange, "Ukrayna halkı" ve Kolombiya Hakikat Komisyonu aday gösterilmişti. Adını Sovyetler Birliği doğumluğu sosyalizm karşıtı fizikçi Andrei Saharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, "düşünce özgürlüğünü savunan" kişi veya kurumlara verildiği öne sürülüyor.

Bu yılki ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek. Saharov Ödülü geçen yıl Batı destekli Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmişti. (AA)