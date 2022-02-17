Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı!

Avrupa Parlamentosu'nda Bulgaristan milliyetçisi VMRO partisinden Angel Jambazki, Polonya ve Macaristan'daki hukukun üstünlüğüne ilişkin bir tartışma esnasında yaptığı konuşmanın ardından Nazi selamı verdi.

Yayınlanan video görüntüleri, Jambazki'yi tepkilerin odağına taşıdı. Tartışmayı modere eden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve İtalyan vekil Pina Picierno, Nazi selamı verilip verilmediğinden emin olmak için görüntülerin tekrar kontrol edileceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Picierno, yaptığı açıklamada, "Faşist el hareketlerine ve sembollere hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bunun yapılması son derece ciddi bir durum ve yaptırımlar uygulanır" ifadelerini kullandı.

Parce qu'il a défendu l'état de droit en 🇪🇺, @sandrogozi s'est fait insulter par l'eurodéputé @djambazki, qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux salut nazi.



Tu as tout notre soutien Sandro.



Nous demandons à Mme Metsola, @EP_President, d'agir. pic.twitter.com/rIXrbB5wO1 — Renaissance (@Renaissance_UE) February 16, 2022

Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananı "skandal ve çirkin" olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, bunun kendisi açısından kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu beni ve Avrupa'daki herkesi rahatsız ediyor" dedi.

Metrola, "Biz tam tersini savunuyoruz. Biz demokrasinin meskeniyiz. Bu hareket, tarihimizin en karanlık kısımlarından geliyor ve orada kalmalı" yorumunu yaptı.

Jambazki, daha önce "Bize ne söyleyeceğimizi ve yapacağımızı söylemenize asla izin vermeyeceğiz. Yaşasın Bulgaristan, Macaristan, Orban, Fidesz ve ulus devletlerin Avrupası" şeklindeki çıkışıyla konuşulmuştu.