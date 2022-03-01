Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.

Kabul edilen belgenin tam metni Avrupa Parlamentosu'nun internet sitesinde yayınlandı.

Kararda “Avrupa Parlamentosu, AB kurumlarını, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 49. maddesi uyarınca ve liyakat temelinde Ukrayna'ya AB aday statüsü verilmesi için çalışmaya ve bu arada Ukrayna'nın entegrasyonu için çalışmaya devam etmeye çağırıyor. Belgede, Ortaklık Anlaşması doğrultusunda AB tek pazarına girilmesi gerektiği belirtilmektedir" denildi.