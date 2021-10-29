Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na dava açtı

Avrupa Parlamentosu (AP), "hukukun üstünlüğü" yaptırım mekanizmasını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı AB Komisyonu'na dava açtı.

AP’den yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli'nin talebi üzerine parlamentonun hukuk servisinin AB Komisyonu'na Koşulluluk Tüzüğü'nü uygulamaması nedeniyle açtığı davayı Adalet Divanı'na sunduğu ifade edildi.

Açıklamada Sassoli’nin, "Parlamento kararlarında talep edildiği gibi, hukuk servisimiz bugün Koşulluluk Tüzüğü'nün uygulanmaması nedeniyle AB Komisyonu'na dava açtı. AB Komisyonu'nun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son genel kurul görüşmemizde verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir" ifadelerine de yer verildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen düzenleme ile AB'nin hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu durumlarda üye devletlere AB bütçesinden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin veriliyor. AB Komisyonu şimdiye kadar söz konusu düzenlemeyi uygulanmaktan kaçınmıştı. (İHA)