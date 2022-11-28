Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımını sürdürme mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi büyümesinin bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın başında zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Lagarde, orta vadeli hedef olarak enflasyonun yüzde 2 seviyesine çekilmesini istediklerini, faiz oranlarının bu doğrultuda yükseltildiğini belirtti. Lagarde, ECB'nin gelen verileri izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Lagarde, ECB'nin varlık alım programı portföyündeki tahvil varlıklarını azaltmaya yönelik temel ilkelerini Aralık ayında belirleyeceğini söyledi.

Ayrıca, işsizlik oranının hâlâ tarihsel olarak düşük bir seviyede olduğunu ve bunun da muhtemelen daha yüksek ücretleri destekleyeceğini savunan Lagarde, ECB'nin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Lagarde, faiz ayarlamaların ekonomide hissedilmesinin biraz zaman alacağını söylerken, ECB Yönetim Konseyi'nin yüksek belirsizlik ve karmaşık şoklar karşısında kararlarını verilere göre vereceğini belirterek, ne adımlar atacaklarını güncel ekonomik görünüm, şokların durumu, ücretler ve enflasyon beklentilerini içeren değerlendirmelere göre belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Lagarde büyümede 2022 sonu ve 2023 başı için öngörülen yavaşlamadan Rusya'yı sorumlu tutarken, enflasyondan dolayı da enerji krizine işaret etti.