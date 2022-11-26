Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da ''AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı''nda konuştu.
Erdoğan, "Faizde tek haneliye indik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bay Kemal bizim yıllarca şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK'yı batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği bu tesisler koronavirüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi.
- Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde de bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikası ile hem krizden çok az etkilendi hem de dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık.
- Bana dedikleri hep şu 'Başkan bir taraftan Putin bir taraftan Zelenskiy her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' Bu bir sırdır dedik. Biz kimseyle kavgalı olmadık. Buğday alıp un yapıp onu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.
- Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şimdi buğdayı alıp un yapıp, bu unu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.
- Milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacak.
- Faizde tek haneliye indirdik mi? İndirdik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme.
- 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.
- 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmayanlar kaybedeceğini anlayınca sandığa gölge düşürmeye çalışıyor.
- Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmayanlar kaybedeceklerini anlayınca sandığa gölge düşürmeye çalışıyor.
- Biz kırtasiye dükkanında sıraya girerdik, kitap alamazdık. Bu sorun AK Parti döneminde aşıldı. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var mı, var. Ne dediler, ‘Ne gerek var, 76 tane üniversite var. 76 üniversite yeter.' Ama basmaz, basmıyor.
- Seçim tarihine kadar ekonomik olumsuzlukların önemli bölümünü ortadan kaldıracağız.