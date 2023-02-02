Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı.

ECB gecelik mevduat oranını yüzde 2,5; gecelik borç verme oranını yüzde 3,25 ve politika faizini de yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Karar metninde ECB, Mart ayında yine 50 baz puanlık artış için sinyal verdi. Karar metninde Mart ayı için, "Banka Mart ayında yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli" ifadeleri kullanıldı. Metinde faizlerin istikrarlı ve ciddi ölçüde artması gerektiği ifade edildi.