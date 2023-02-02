İngiltere Merkez Bankası faiz artışına devam etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkardı. Banka beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırırken daha fazla artışın gerçekleşebileceği sinyalini verdi.

Karar metninde enflasyon riskinin ciddi düzeyde yukarı yöne evrildiği mesajı verildi. Metinde kalıcı enflasyonun daha fazla sıkılaştırma gerektirebileceği de ifade edildi. 9 üyesi olan İngiltere Para Politikası Kurulu'nda 7 üye faizlerin 50 baz puan artırılması için oy kullandı. İki üye faizlerin sabit tutulmasını savundu. Son artışla birlikte Aralık 2021'den bu yana 10. faiz artışı yaşanmış oldu. Son artışla birlikte politika faizi 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.