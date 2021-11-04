Avrupa Konseyi'nin 'başörtüsüne saygı' paylaşımları, Fransa'nın tepkisi nedeniyle kaldırıldı

Avrupa Konseyi'nin, "başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı, kadınlar arasında çeşitliliği ve başörtüsü takma özgürlüğünü" teşvik eden sosyal medya kampanyası Fransa'nın tepkisi üzerine kaldırıldı.

Başörtüsü takan genç kadınları gösteren afişler, projenin başlamasından birkaç gün sonra sosyal medya platformu Twitter'dan silindi.

Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Hairy, yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin söz konusu kampanyasının kendisini şoke ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

El Hairy, kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia ederek, "(Kampanyaya ait) Videoda başörtüsü takmak teşvik ediliyor. Bunu kınıyoruz. Fransa kampanyayı onaylamadığını Avrupa Konseyi'ne iletti ve kampanya iptal edildi." dedi.

Avrupa Konseyi'ne tepkilerini dile getirdiklerini ifade eden el Hairy, laikliği ve dini özgürlüğü savunduklarını ancak bu kampanyanın başörtüsünü savunduğunu öne sürdü.

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal da, kampanyanın "sağduyuya" aykırı olduğunu ileri sürdü. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Attal, Paris'in "kimlik temelli yaklaşıma" katılmadığını belirtti. Attal, "Bu, Fransa'nın tüm Avrupa ve uluslararası forumlarda savunduğu inanç özgürlüğüne zıt." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın söz konusu kampanyanın iptal edilmesini sağlamasının ardından Avrupa Konseyi kampanya kapsamında Twitter hesabındaki paylaşımları sildi.

Avrupa Komisyonu: Kadınlar istediklerini giyebilmeli

Fransa'daki siyasi tepkilerin ardından sosyal medya paylaşımları kaldırılsa da Avrupa Konseyi, iletilerin kaldırılmasının Fransa'nın müdahalesi neticesinde olduğunu teyit etmedi.

Euronews'e konuşan bir Avrupa Konseyi sözcüsü, yaptığı açıklamada, söz konusu kampanyanın AB ile ortak bir projenin parçası olduğunu dile getirdi.

Sözcü, projenin "çeşitlilik ve kapsayıcılık ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmayı ve her türlü nefret söylemiyle mücadele etmeyi" amaçladığını aktardı.

Sözcü, "Twit iletileri proje çalıştaylarından birinde bireysel katılımcılar tarafından yapılan açıklamaları yansıtıyor ve Avrupa Konseyi'nin veya Genel Sekreteri'nin [Marija Pejčinović Burić] görüşlerini temsil etmiyor. Kampanyanın daha iyi bir şekilde sunumunu düşünerek Twit paylaşımlarını kaldırdık." diye konuştu.

Projeye 340 bin avro katkıda bulunan Avrupa Komisyonu da kampanyada kullanılan görüntülere sahip çıkmadı.

Bir AB Komisyonu sözcüsü, Brüksel'in görüntüleri "doğrulamadığını" ve nefret söylemiyle mücadelede "başka eylemlerin" dikkate alınması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Sözcü açıklamasında, "Pozisyonumuz son derece açık: Kadınlar, yaşadıkları ülkenin yasalarına göre istediklerini giyebilmeli." dedi.