Avrupa Konseyi: Selahattin Demirtaş hemen serbest bırakılmalı

Avrupa Konseyi Türkiye'ye Demirtaş'ı derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye makamlarına Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde talepte bulundu.

Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu yargılanıyor.

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Demirtaş'tan erken seçim çağrısı