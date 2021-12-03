Avrupa Konseyi İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye makamlarına Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde talepte bulundu.
Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu yargılanıyor.
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Avrupa Konseyi: Selahattin Demirtaş hemen serbest bırakılmalı
Avrupa Konseyi Türkiye'ye Demirtaş'ı derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.
Dış Haberler
Avrupa Konseyi İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye makamlarına Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde talepte bulundu.
Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu yargılanıyor.