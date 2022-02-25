Avrupa Konseyi, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Moskova'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekâtı nedeniyle bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Rusya'nın üyeliğini askıya alıp almamayı değerlendirdiğini ve yakında bir karara varılacağını söyledi.

Morawiecki Twitter'da “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna ve Polonya'nın girişimiyle Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğini askıya alma prosedürünü başlattı. Nihai karar çok yakında" dedi.

Bu gelişmeyi takiben İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Konseyi'nin kararına atıfta bulunarak Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin iktidar partisi Birleşik Rusya'dan Senatör Vladimir Cabarov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte "Daha önce Avrupa Konseyi olmadan yaşadık - yaşayacağız" dedi.

Rusya'nın yasama organı Devlet Duması'nın Başkanı Pyotr Tolstoy'sa "Rusya, Avrupa Konseyi'nin gereksiz olduğu en büyük Avrupa ülkesi olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.