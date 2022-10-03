Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nden İmralı ziyareti sonrası açıklama

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), bugün 20-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada ziyaret ettikleri kurumlar sıralayan CPT'nin ziyaret ettiği kurumlar arasında İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi de yer aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, CPT'nin ziyaretlerine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Konseyi İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (CPT) heyeti, 20-29 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Türkiye'ye özel amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin temel amacı, yabancılar mevzuatı kapsamında gözaltına alınan yabancı uyrukluların muamele ve tutukluluk koşulları ile sınır dışı edilmeleri bağlamında kendilerine uygulanan prosedürleri incelemekti.

İmralı Cezaevi'ne ilişkin istişarelerde bulunuldu

Ziyaret vesilesiyle heyet, halihazırda kurumda tutulan tüm (dört) tutukluya yönelik muamele ve tutukluluk koşullarını incelemek üzere İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne de gitti. Bu bağlamda mahpuslara sunulan toplumsal faaliyetlere ve dış dünya ile ilişkilerinin nasıl olduğuna özel önem verildi.

Ziyaret kapsamında heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve İçişleri Bakanlığı'ndan (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) üst düzey yetkililerle görüştü. Heyet ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın yanı sıra Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının diğer üst düzey yetkilileriyle de uzun süredir devam eden yaptırımların uygulanması ve CPT'nin İmralı Cezaevi'ne ilişkin tavsiyeleri konusunda istişarelerde bulundu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme İhtiyari Protokolü kapsamında kurulan Ulusal Önleme Mekanizması (NPM) Başkanı sıfatıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç ve CPT'yi ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaretin sonunda heyet ön gözlemlerini Türk makamlarına sundu."