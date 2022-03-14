Avrupa Konseyi Başkanı: NATO'nun Ukrayna'da çatışmaya girmesi 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel El Pais'e verdiği demeçte, AB'nin Rusya ile savaşta olmadığını söyledi.

Söyleşisinde Michel, Batı'nın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmaya karışmaması gerektiğini söyledi ve Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmanın nükleer savaştan başka bir şey ifade etmeyeceğini ekledi.

Cumartesi günü El Pais'e verdiği ancak bugün yayınlanan demecinde Michel, "Rusya nükleer bir güç ve bu çatışma NATO ile Rusya arasında [bir çatışmaya] dönüşürse, Üçüncü Dünya Savaşı'na gireceğimizin gayet iyi farkındayız" dedi.

Michel diyalog çağrısında bulunurken Avrupa'nın askeri harekattan etkilenen bölgelere insani yardım erişimi, Ukrayna'nın nükleer santrallerinin durumu ve Moskova ile Kiev arasındaki barış müzakereleri gibi acil sorunlara odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Michel, “Bugün Kremlin'de kim bulunuyorsa onunla konuşmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel olarak düzenli iletişim kurduğunu söyledi. Michel, Avrupa'nın çatışmadaki arabuluculuk rolünü terk etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Michel, AB'nin "çatışmayı ağırlaştırmadan mümkün olduğunca [Ukrayna]'yı desteklemeye" çalıştığını da sözlerine ekledi.

'Avrupa Kiev'e istediği her şeyi veremez'

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa'nın özellikle Ukrayna'nın AB'ye katılması söz konusu olduğunda, "Kiev'e istediği her şeyi veremeyeceğini" söyledi. Michel, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ gibi AB'ye üyelik yoluna girmiş olan diğer ülkelerin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Michel, Ukrayna ve AB'nin 2014'te imzaladığı ortaklık anlaşmasının “hesaplanmayan muazzam bir potansiyele sahip olduğunu” kaydetti.