Avrupa Komünist İnisiyatifi: Halk sağlığı sisteminde, durum iyileşmek yerine daha da kötüye gidiyor

Türkiye Komünist Partisi’nin de üyesi olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi (ECI) tarafından yapılan açıklamada, "Salgın, yalnızca kapitalist ülkelerdeki sağlık sisteminin hastalıklı durumunu ortaya çıkarmadı. Ayrıca durumu daha da kötüleştirdi" denildi.

Pandemi öncesinde de zaten zor şartlar altında çalışan sağlık ve bakım emekçilerinin, pandemiyle birlikte çalışma koşullarının daha da sıkılaştığını ifade eden ECI, "virüs 'daha az tehlikeli' görünse de durum iyileşmek yerine daha da kötüye gidiyor" diyerek, sağlık emekçilerinin iş güvencesizliklerine, personel açığına, yoğun çalışma saatlerine ve baskıya dikkat çekti.

"Sağlık sektörü çalışanlarının mevcut koşullara karşı seferber olması umut verici bir gelişmedir" açıklamasında bulunan Avrupa Komünist İnisiyatifi, kapitalist devletlerdeki sağlık sisteminin, işçi sınıfının ve halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti.

Kapitalizmin sağlık hizmetlerine ilişkin politikası tehlikeli olduğunu hatırlatan ECI, kapitalist sağlık anlayışının "sadece personel eksikliğini sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda hastalara ve ailelerine ağır yükler yükleyerek gerekli hizmetleri baltalayan kâr mantığına ve finansmanın sınırlandırılmasına yönelik" olduğunu vurguladı.

'AB politikası burjuvazinin gerçek sınıf doğasını ortaya koyuyor'

ECI'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İşçi sınıfını sadece pandemiden değil, hemen hemen tüm diğer korunma, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarından da büyük ölçüde korumasız bırakan bir sağlık sistemi ve politikası temelden yeniden yapılandırılmalıdır. Halk sağlığının evrensel, kamusal ve ücretsiz olarak korunması; dünya çapındaki kitlesel mücadeleler için bir sıçrama tahtası haline gelmek zorundadır.

Öte yandan, özel-kamu ortaklıkları, yükleniciler, hastane ücretleri ve özel hastanelerin ve teşhis merkezlerinin yaygınlaşmasından da anlaşılacağı gibi, AB programları da dahil olmak üzere, sağlık alanında ticari faaliyet için sağlanan her türlü hibe ile ticarileşme artmaktadır. Böylece AB politikası, üye devletlerin gerçek sınıf doğasını ve tekellerinin çıkarlarını koruma taahhütlerini ortaya koymaktadır."

Kamuya açık ve ücretsiz bir sağlık sistemi

ECI'nin emekçi sınıfların haklarını koruyan halk sağlığı anlayışı için talepleri şu şekilde: