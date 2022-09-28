Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne tavan fiyat içeren yeni yaptırım teklifini sundu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha fazla ticaret kısıtlaması, bireyleri kara listeye alma ve üçüncü ülkeler için petrol fiyatı tavanı da dahil olmak üzere yeni yaptırımlar önerdi.

Öneri şimdi bloğun 27 üye ülkesine gidecek ve bu ülkelerin oybirliğine varması gerekecek.

Von der Leyen gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna'da düzmece referandumları veya herhangi bir ilhakı kabul etmiyoruz ve Kremlin'e bu gerginliğin daha da tırmanmasının bedelini ödemeye kararlıyız" dedi.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin diğer şeylerin yanısıra Rusya'dan ithal edilen petrol için fiyat tavanı ve 7 milyar avroluk diğer ithalat kısıtlamalarının yasal dayanağını içerdiğini söyledi.

Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda tavan fiyat getiren ülkelere Rus petrolü satmayacağının işareti verilmişti.

AB ülkeleri İtalya, Fransa ve Almanya'nın da üye olduğu G7 ülkeleri halihazırda sigortacılar aracılığıyla böyle bir petrol fiyatı tavanı koymayı kabul etmişti.