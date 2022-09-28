ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına: Ülkeyi derhal terk edin

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başladığı belirtilerek Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askere çağrılabileceği kaydedildi.

Büyükelçiliğin böyle bir durumda vatandaşlarına yardımcı olamayabileceği belirtilen açıklamada sözkonusu kişilere Rusya'yı derhal terk etmeleri tavsiye edildi.

"Rusya çifte vatandaşların ABD vatandaşlığını kabul etmeyi reddedebilir, ABD'nin konsolosluk yardımına erişimlerine izin vermeyebilir, Rusya'dan ayrılmalarına engel olabilir ve onları askere alabilir" ifadelerine yer verilen açıklamada "ABD vatandaşları Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden veya seyahat eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'yı derhal terk etmelidir" denildi.