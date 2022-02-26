'Avrupa Gazeteciler Federasyonu' Russia Today'e yasaklama talep etti

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (AEJ) yaptığı açıklamada, Russia Today'in (RT) tüm Avrupa Birliği çapında yasaklanması çağrısında bulundu. AEJ'nin bir 'gazeteci' örgütü olarak sansür talep ettiği açıklamada, "yalanların yayılmasında ve Vladimir Putin'in saldırganlığı konusunda kafa karışıklığına yol açan ve Batı demokrasilerini zayıflatan RT'nin AB çapında yasaklanması gerektiğini" söylendi.

AEJ, RT'nin halihazırda Almanya'da yasaklandığını hatırlatarak, RT'nin derhal engellenmesi gerektiğini ve gazetecilerin de tüm AB üyeleri tarafından uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Avustralya RT yayınını durdurdu

RT'ye karşı bir hamle de dünyanın diğer tarafından geldi. Avustralya'nın, Russia Today'in yayınını askıya aldığı açıklandı.