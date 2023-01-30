'Avrupa, Çin'i Süper Mario liderliğinde Küresel Geçit'le frenleyecek'

Eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Avrupa Birliği’nin (AB) "gelişmekte olan ülkeler"de Çin'in İpek Yolu girişimine alternatif olarak hazırladığı “Küresel Geçit" adlı programının başına geçeceği belirtiliyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, 75 yaşındaki Draghi’nin Çin’in yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen “Bir Kuşak, Bir Yol” projesine alternatif olarak oluşturulan AB’nin Küresel Geçit’in başına geçmesi Brüksel'de tartışılıyor.

Habere göre, destekçileri tarafından "Süper Mario" olarak anılan Draghi, AB'nin 300 milyar avroluk Küresel Geçit (Global Gateway) altyapı girişiminin başına geçmesi için gerekli nüfuza sahip. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Draghi'nin AB’nin özel elçisi olarak atanması fikrine de sempati duyduğu haberde belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak Mario Draghi, Avro bölgesini borç krizinde bir arada tutmuştu. Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olduğu belirtilen Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına gelerek "Avro Bölgesi'ni kurtaran yönetici" olarak lanse edilmesine yol açmıştı.

Draghi, ECB’den sonra İtalya Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Çin'e karşı 300 milyar avroluk projeler

AB Komisyonu Başkanı Leyen, Aralık 2021’de AB'nin "Küresel Geçit" adlı yeni stratejisini tanıtmıştı. Ancak duyurular dışında, o zamandan beri çok az şey yapılırken, Brüksel'de Çin’e karşı bir şey yapılamamasına ilişkin endişeler de arttı.

Şimdiye kadar, AB'de Küresel Geçit’in nasıl yönetileceğine dair nihai bir karar verilmemesi dikkati çekiyordu. Küresel Geçit, AB'nin en önemli jeo-ekonomik projesi olarak dikkati çekerken, bu proje ile AB ekonomik ağırlığını politik olarak daha hedefli bir şekilde kullanmak ve Çin'in büyüyen küresel etkisini geri itmeyi hedefliyor.

Bu amaçla, AB kurumları, üye devletler ve özel sektör, ortak ülkelerde yakın koordinasyon içinde büyük altyapı projelerini hayata geçirme planlanıyor.

Kamerun'da bir baraj, Arjantin veya Şili ile bir lityum madenciliği ortaklığı ve AB ile Kuzey Afrika arasında bir deniz altı kablosu gibi projeler şu anda Brüksel'de tartışılan 70 olası Küresel Geçit projeleri içinde yer alıyor.

Plana göre, AB gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027 yılına kadar 300 milyar avroluk kaynak sağlayacak. Bu kaynak, dijital dönüşüm, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneltilecek. AB, söz konusu alanlardaki yatırımlara uygun koşullu finansman verecek.

Yatırımları almak için, hukukun üstünlüğü, çevre, demokrasi, insan hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlara uyum gösterilmesi gerekecek.

Söz konusu stratejinin finansmanının yaklaşık 135 milyar avrosu AB sürdürülebilir kalkınma fonlarından, 18 milyar avrosu AB bütçesinden ve 145 milyar avrosu Avrupa’daki çeşitli finans ve kalkınma kurumlarından sağlanacak.

Çin'in Kuşak ve Yol projesi, katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında demir, kara ve dijital bağlantılar, köprüler, petrol ve doğal gaz boru hatları, lojistik üsler, enerji santralleri, hava alanları ve limanlar gibi büyük tesislere yatırımlar yapılıyor.

AB planının, Çin'in programına alternatif olması dikkati çekmişti.

“Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle dünya çapında otoyollar, limanlar ve demiryolu yolları inşa ediyor. Çin, projeleri siyasi ağlar oluşturmak ve Avrupa'ya uzanan ekonomik bağımlılıklar oluşturmak için kullandığı iddia ediliyor.

Çin programının ülkeleri sürdürülemez seviyelerde borçluluğa sürüklediği de iddialar arasında. (AA)