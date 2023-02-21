Avrupa Birliği'nin doğal gaz tüketimi yüzde 19,3 azaldı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin toplam doğal gaz tüketimi, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre; AB'nin doğal gaz tüketimi ağustos-ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı dönemine ait ortalama gaz tüketiminin yüzde 19,3 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğal gaz tüketimi önceki altı yılın ortalamasının altında kaldı.

En fazla düşüş yüzde 57 ile Finlandiya'da

Ayrıca, AB üyesi 21 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.

Doğal gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57,3 ile Finlandiya, yüzde 47,9 ile Litvanya ve yüzde 40,2 ile İsveç oldu.

Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.

AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti. (AA)