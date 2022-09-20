Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Yunanistan mektubu

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin iyice arttığı bir dönemde Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mektup yazdığı belirtildi.

Yunan basını, Borrell’in Türkiye’ye mektubunda, “Türkiye’ye gerilimi tırmandıran eylemleri durdurması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi için açık bir mesaj verdiğini" ileri sürdü. Borrell’in Çavuşoğlu’na Yunanistan’ın Ege adaları üzerindeki egemenliğinin ‘tartışılmaz’ olduğunu söylediği de belirtildi.

Ta Nea gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, Borrell’in mektubunda "Türk jetlerinin Ege adaları üzerindeki uçuşlarının da ele alındığını" belirtirken, Türkiye’nin söylemlerindeki sertliğin artması konusunda uyarıldığı aktarıldı.

'İyi niyetli diyalog'

Borrell’in mektubunda aynı zamanda Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı’nın sınırlandırılmasının, Uluslararası Hukuka ve Uluslararası Deniz Hukukuna İlişkin BM Sözleşmesine tam saygı göstererek, iyi niyetli diyalog yoluyla yapılması gerektiği ifade edildi.

Borrell mektubunda, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmenin tek yolunun uluslararası anlaşmalara ve Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmak da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözümler bulmak olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.