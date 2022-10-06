Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'da devam eden savaş ve Donbass, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanma kararının ardından Moskova'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, yeni yaptırımlarla birlikte, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünü sevkiyatı yasaklanacak. Yaptırımları atlatmaya yönelik mekanizmalarda yer alanlar cezalandırılacak. AB vatandaşlarının Rus devlet firmalarında üst düzey pozisyonlarda yer almaları yasaklanacak. Bununla beraber Rusya vatandaşlarına kripto hizmeti sunulması da yasaklar arasında.

Yeni yaptırım paketiyle, Rus firmalarına bilişim teknolojileri, mühendislik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün olmayacak. Yaptırımlar dahilinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerine dönük kısıtlamalar genişletilecek. Rusya'ya ateşli silah, askeri araç ve teçhizat satışına yasak getirilecek.

'Bedel ödetmeye kararlıyız'

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yaptırımlarımız Putin'in sistemini sert bir şekilde vuruyor. Ve gerilimi tırmandırma yönünde atılan son adımların bedelini Kremlin'e ödetmeye kararlıyız. Rusya'ya karşı 8. yaptırım paketimizin AB konseyi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.