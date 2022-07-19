Avrupa Birliği Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletmeyi planlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yedinci yaptırım paketi içerisinde, Rusya bankalarına yönelik yaptırımları hafifletici adımlar atmayı planladığı ifade edildi.

Reuters'in haberine göre, yaptırım taslağında küresel gıda ve gübre ticaretini kolaylaştırmak için yaptırım uygulanan ve varlıkları dondurulan bir dizi Rus bankasına yönelik tedbirlerin hafifletilecek. Haberde ayrıca, AB'nin yaptırımlar nedeniyle seferleri askıya alınan Rus limanlarından gıda ihracatını da kolaylaştırmayı planladığını kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2021'de Rusya ve Ukrayna, küresel çapta buğday ve mısır da dahil olmak üzere çeşitli temel gıda maddesi ihracatçıları arasında yer alırken, Rusya aynı zamanda önde gelen bir gübre ihracatçısıydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların ardından Moskova'nın "dost ülkelerden gelen" tarım üreticilerine ait gübre talebini karşılamaya hazır olduğunu söylemişti.