Avrupa Birliği ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı

Avrupa Birliği zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını tavsiye ettiği ülkeler listesini güncelledi.

Yapılan güncellemeyle güvenli seyahat listesinde daha önce yer alan ABD, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı çıkardı. Gerekçe olarak bu ülkelerde son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış gösterildi.

Üye ülkelere tavsiye niteliği taşıyan ve bağlayıcılığı bulunmayan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore ve Ukrayna'ya ise kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.