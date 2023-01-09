Avro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 6,5

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'de ekimde yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda aynı seviyeyi korudu.
Avro Bölgesi'nde de ekimde yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, kasım ayında değişmedi.
İşsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,1, AB'de ise 6,5 seviyesinde belirlenmişti.
Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, kasımda İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 3 oldu. (AA)