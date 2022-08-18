Avro Bölgesi'nde enflasyondan yeni rekor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8,9'a yükseldi.

AB'de de haziran ayında yüzde 9,6 olan yıllık enflasyon, Temmuz'da yüzde 9,8 oldu.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın Temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 2,2, AB'de ise yüzde 2,5 seviyesinde ölçülmüştü.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutuluyor. Mevcut durumda, verilerin kayıt altına alındığı son 25 yıldaki en yüksek seviyede enflasyon ortaya çıktı.