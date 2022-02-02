Avro bölgesinde enflasyon yüzde 5,1 ve işsizlik oranı yüzde 7 olarak açıklandı

Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat’ın bugün yayımlanan raporuna göre, Avro bölgesi enflasyonu Ocak 2022’de yüzde 5,1 olarak açıklandı . Enflasyonun bu yılın başında düşeceği yönündeki yaygın beklentilerin tersine yükselen enflasyon oranı, yarın (perşembe) gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı da arttırdı.

Financial Times’tan Martin Arnold’ın haberine göre , Reuters’in ekonomistler arasında gerçekleştirdiği ankette Avro bölgesinde ocak ayından enflasyon oranı yüzde 4,4 olarak tahmin ediliyordu. Enerji ve gıda fiyatlarında bir yıl öncesine göre gerçekleşen hızlı artışlar, üretilen mal fiyatlarındaki yavaş büyümeyle dengelenmediği için Aralık 2021’de açıklanan rekor düzeydeki yüzde 5 oranındaki enflasyon oranının da yükselmesine neden oldu.

Eurostat’ın raporuna göre yüksek enflasyon oranı öncelikle enerji fiyatlarından kaynaklandı, aralık ayındaki enerji fiyatları artışı yüzde 25,9 iken ocak ayındaki artış oranı yüzde 28,6 olarak hesaplandı. Bir sonraki en yüksek artış ise gıda fiyatlarında gerçekleşti.

Politico’dan Johanna Treeck’in haberine göre , en keskin fiyat artışları gerçekleşen üç ülke Litvanya (%12,2), Estonya (%11,7) ve Belçika (%8,5). En düşük enflasyon oranı %3,3 ile Fransa’da hesaplandı, ancak bu oran bile beklenti olan yüzde 2’nin hayli üzerinde.

Avro bölgesinde işsizlik yüzde 7

Eurostat’ın dün (1 Şubat 2022) açıklanan raporunda ise Aralık 2021’de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,0 olarak açıklanmıştı. Kasım 2021’de hesaplanan yüzde 7,1 ve Aralık 2020’de açıklanan yüzde 8,2 işsizlik oranları ile karşılaştırıldığında düşüş gözlemlenmekte. Aralık 2021’de, Avrupa Birliği içerisinde işsizlik oranı ise yüzde 6,4 olarak açıklandı.