Avro Bölgesi'nde enflasyon rekoru

19 ülkeli Avro Bölgesi'nde temmuz ayında yüzde 8,9 oranında olan enflasyon ağustos ayında yüzde 9,1 oranına yükselmişti. Avro Bölgesi'ndeki enflasyon artışı eylül ayında yüzde 10 oranına yükselerek rekor seviyeye yükseldi.

Sputnik'in haberine göre; AB İstatistik Kurumu Eurostat, 19 ülkeli ortak para birimi bölgesinde yıllık enflasyon oranının kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Tarihi enflasyon seviyesinin, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) Avrupa'da ekonomik durgunluğu tetikleme riskine rağmen fiyatları soğutmak için mevcut faiz artırım yolunda kalmaya teşvik etmesinin beklendiği aktarıldı.

ECB'nin 27 Ekim'deki toplantısında 0.75 puanlık bir başka jumbo faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda ise soru işaretleri bulunduğu bildirildi.