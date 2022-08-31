Avro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 19 üyeli Avro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda ağustos ayında yüzde 9,1 artarak rekor tazeledi. Geçen ay bu veri yüzde 8,9 seviyesinde açıklanmıştı.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 5,5​ ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon geçen ay ay yüzde 5,1 seviyesinde açıklanmıştı.​

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Fransa'da enflasyon yüzde 6,8'den yüzde 6,5'e geriledi. Almanya'da ise dün açıklanan verilere göre enflasyon yüzde 8,8 ile 50 yılın zirvesine ulaştı.