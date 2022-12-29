AVM otoparklarında usulsüz uygulama: Parayı geri alabilirsiniz

AVM'lerin bazılarında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına rağmen 0-3 saat için otopark ücreti talep edilmesi üzerine harekete geçildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'ye idari para cezası kesilebilir. Bu ceza oranı AVM'nin elde ettiği ciro üzerinde hesaplanır. Ancak yine de kanunsuz uygulama devam ederse AVM'ye kapatma cezası dahi uygulanır" dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, AVM'lerde ilk 3 saat ücretsiz otopark uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizerek, "UKOME kararına herkes uymak zorundadır. AVM ya da o bölgeye gelen kişiler ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler. Bu kurala uymayan işletmeler hakkında İBB, CİMER ya da Alo 153'e şikayette bulunabilirler. 0-3 saat için ücret ödeyen tüketiciler ödemiş oldukları bedeli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak geri alabililir" diye konuştu.