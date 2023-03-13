Avcılar'da yerel bir gazetenin sahibi bürosunda ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da yerel gazeteci Sadettin Erşahin'in cansız bedeni bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, yerel gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den yakınları bir süredir haber alamadı.

Erşahin'in Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu. Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.