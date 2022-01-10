Avcılar'da inşaatta göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçilerden İsa Eğice ilk müdahalenin ardından Eğice, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemal Eker isimli işçiyse toprak altında hayatını kaybetti.

Göçüğün yaşandığı inşaat alanının yakınında bulunan 5 katlı bir bina ise tedbir amaçlı ekipleri tarafından boşaltıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Sizlerin de bildiği üzücü bir olay meydana geldi. Bir iş kazası. Beton dökülürken toprak çöktü. 2 işçimiz altında kaldı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.