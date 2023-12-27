Avcılar'da belediye işçisine saldırı

İstanbul Avcılar'da bir aracın yol üzerindeki internet kablosunu koparması üzerine duran belediyenin çöp kamyonundaki işçilerden biri, yolun açılmasını isteyen sürücünün saldırısına uğradı. Temizlik işçisinin gözünden yaralandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi temizlik ekibi, 34 SL 6613 plakalı çöp kamyonuyla sokaklardaki konteynerleri boşaltmaya giderken, önlerinde giden bir kamyon, yol üzerinden geçen internet kablosunu kopardı. Kopan kablo yere düşerken, belediye temizlik aracının şoförü durdu, işçilerden yoldaki kabloların çekilmesini istedi.

Çöp kamyonunun durmasına sinirlenen sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi. İşçilerse yoldaki kablolar nedeniyle durduklarını anlatmaya çalıştı. Bu sırada otomobilden inen sürücü, Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Emrah Özdemir ile tartıştıktan sonra tekme tokat saldırdı. Sağ gözünden yumruk yiyen işçi, acı içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler ve diğer işçilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Gözünden yaralanan Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ise saldırganı polis merkezine götürdü.

Belediye işçisi Emrah Özdemir, arkalarındaki sürücüye kabloları kaldırmak için durduklarını anlatmaya çalışırken birden saldırıya uğradığını, yumruk atan saldırganın parmağındaki yüzüğün gözüne zarar verdiğini söyledi.

Belediye İş Şube Başkanı: Son dönemde arkadaşlarımıza yönelik saldırılar arttı

Temizlik işçisini ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Son dönemde arkadaşlarımıza yönelik saldırılar arttı. Belediye kameramanı arkadaşımız uğradığı saldırıda, bir gözü ciddi zarar gördü. Temizlik işlerindeki bir arkadaşımız parmağından oldu. Herkesin iğrenerek baktığı, çöpleri gece gündüz toplamak için çalışan, hastalık riskini göze alan arkadaşlarımız maalesef böyle saldırılara maruz kalıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.