Avante Festivali'nin 47'ncisi Lizbon'da gerçekleşti

Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en önemli politik ve kültürel festivallerinden biri olan Avante Festivali 1-3 Eylül 2023 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleşti. 1976 yılından bu yana yalnızca 1987'de yapılması engellenen festivalin bu yıl 47’ncisi düzenlendi.

Her yıl üç gün süren Avante Festivali’nde çeşitli sergiler, sinema ve tiyatro etkinlikleri, forum ve konserler gerçekleştiriliyor. PCP’nin daveti ile dünyanın pek çok ülkesinden festivale katılan komünist partiler ve ilerici örgütler çeşitli başlıklarda düzenlenen münazaralara katılıyor, açtıkları stantlarda ülkelerindeki güncel siyasi durumu anlatıyor, uluslararası dayanışma faaliyetleri yürütüyor.

Bu yılki festivale uluslararası 51 parti/örgütün katılımı oldu. Türkiye’yi festivalde yıllardır temsil eden Türkiye Komünist Partisi’nin TKP) standına gelen çok sayıda ziyaretçi, delegasyona ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’ye ve TKP’nin pozisyonuna ilişkin merak ettikleri konularda pek çok soru yönelttiler. En çok merak edilenler arasında Mayıs 2023 seçim sonuçlarını TKP’nin nasıl değerlendirdiği, Kürt meselesi, NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’daki savaşa TKP’nin yaklaşımı yer aldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın Devrimin Gölgesinde isimli kitabı ve TKP Sosyalizm Programının ingilizce çevirileri büyük ilgi gördü.

Festivalin ikinci günü TKP, Lübnan Komünist Partisi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Ordusu, TUDEH (İran) temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen “Filistin ve Orta Doğu Halkları ile Dayanışma” başlıklı münazarada söz alan TKP temsilcisi, Ortadoğu’da ABD emperyalizmine karşı verilen mücadelenin ihmal edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bunun bölgede sosyalizmi gerçek bir seçenek haline getirme hedefinde bir ertelemeye neden olmaması gerektiğini, Ortadoğu’daki komünist ve devrimci partilerin emperyalizmi bölgede geriletmek için de sosyalizmin bayrağını yükseltmek gibi tarihsel bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

PCP, bu yılki Avante Festivali’nde 25 Nisan 1974 Karanfil Devrimi’ne özel bir yer ayırdı. Hem Portekiz hem de sömürgelerinin halkları için oldukça önemli bir tarihsel simge olan Nisan Devrimi’nin yaklaşan ellinci yıldönümü nedeniyle “Abril e mais Futuro!”( Nisan ve daha fazla Gelecek!) başlığıyla düzenlenen sergiyi festival boyunca binlerce kişi ziyaret etti.

Festival alanında dün saat 18:00’de yapılan kapanış mitinginde Portekiz Komünist Gençliği’nden Ines Guerriro ve PCP Genel Sekreteri binlerce kişiye hitap etti. Ücretlerin düşüklüğü, özelikle sağlık hizmeti alanında kamusal hizmetlerin tasfiyesi ve konut sorunu PCP’nin en önemli gündemlerini ve mücadele başlıklarını oluşturuyor.

47. Avante Festivali, miting sonrasında gerçekleşen bazı konser ve etkinliklerle sona erdi.