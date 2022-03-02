Audi, VW, Porsche ve Lamborghini gibi binlerce lüks araç taşıyan gemi yanarak battı

Almanya'dan ABD'ye binlerce lüks marka marka otomobil taşırken yanan gemi battı.

Haber Merkezi

Almanya'daki Volkswagen fabrikasından ABD'ye binlerce lüks marka marka otomobil taşıyan gemi, Atlas Okyanusu'nda çıkan yangının ardından battı.

Gemide Audi, VW, Porsche ve Lamborghini gibi yaklaşık 4 bin lüks araç vardı.

Haber

Biden: ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek