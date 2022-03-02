Almanya'daki Volkswagen fabrikasından ABD'ye binlerce lüks marka marka otomobil taşıyan gemi, Atlas Okyanusu'nda çıkan yangının ardından battı.
Gemide Audi, VW, Porsche ve Lamborghini gibi yaklaşık 4 bin lüks araç vardı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Audi, VW, Porsche ve Lamborghini gibi binlerce lüks araç taşıyan gemi yanarak battı
Almanya'dan ABD'ye binlerce lüks marka marka otomobil taşırken yanan gemi battı.
Haber Merkezi
Almanya'daki Volkswagen fabrikasından ABD'ye binlerce lüks marka marka otomobil taşıyan gemi, Atlas Okyanusu'nda çıkan yangının ardından battı.
Gemide Audi, VW, Porsche ve Lamborghini gibi yaklaşık 4 bin lüks araç vardı.